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En fazla yağış Sipahi ve Zafer Burnu’nda kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 28 kg ile Sipahi ve Zafer Burnu’nda kaydedildi.

28 Aralık 2018 Cuma 13:36
En fazla yağış Sipahi ve Zafer Burnu’nda kaydedildi

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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

Sipahi, Zafer Burnu 28 kg/m², Alevkaya 24 kg/m², Alsancak 22 kg/m², Lefke 21 kg/m², Karaoğlanoğlu 20 kg/m², Taşpınar, Dipkarpaz 19 kg/m², Gemikonağı 18 kg/m², Ercan, Yeşilırmak, Taşkent 17 kg/m², Doğancı 15 kg/m², Esentepe, Serdarlı 14 kg/m², Kantara 13 kg/m², Mallıdağ, Yenierenköy 12 kg/m², Geçitkale, Mehmetcik 11 kg/m², Beylerbeyi, Girne 10 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 10 kg/m² ‘den az yağış kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiSipahiZafer BurnuYağışYağmurHaberGündemKıbrıs
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