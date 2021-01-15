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EN FAZLA YAĞIŞ TATLISU’YA DÜŞTÜ

Meteoroloji Dairesi bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

15 Ocak 2021 Cuma 13:16
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EN FAZLA YAĞIŞ TATLISU’YA DÜŞTÜ

Meteoroloji Dairesi bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.
Buna göre metrekareye düşen yağış;  Tatlısu’da 11, Çamlıbel’de 7, Alsancak’ta 6, Akdeniz ve Zaferburnu’nda 4, Dipkarpaz, Beyarmudu  ve Girne’de 3, Güzelyurt, Kalkanlı, Mehmetçik ve Yeşilırmak’ta 2 kilogram olarak ölçüldü.

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