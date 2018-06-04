En fazla yağmur Zafer Burnu’na düştü

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 24 kg ile Zafer Burnu’na düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Zafer Burnu 24 kg/m², Geçitkale 22 kg/m², İskele 21 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 18 kg/m², Mehmetcik 16 kg/m², Gönendere 14 kg/m², Ercan 12 kg/m², Dörtyol, Vadili, Kırıkkale3 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,2 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.