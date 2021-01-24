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En genç kayıp: 40 yaşında Covid 19’a yenildi

Koronavirüsten bugün bir kişi daha hayatını kaybetti.

24 Ocak 2021 Pazar 20:03
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En genç kayıp: 40 yaşında Covid 19’a yenildi

Koronavirüsten bugün bir kişi daha hayatını kaybetti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören covid19 hastası 40 yaşındaki Salih Carka bugün hayatını kaybetti. 

Bu kayıp KKTC'de en genç kayıp olarak kayıtlara geçerken  koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 14’e yükseldi.

Öte yandan Salih Carka Değirmenlik kaynaklı vakalar nedeniyle hastaneye yatmış ve sosyal medyadan da bir uyarı paylaşarak temaslılarının test yaptırmasını istemişti.

Son Güncelleme: 24.01.2021 21:29
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