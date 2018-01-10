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En genç vekil Mesut Genç

Halkın Partisi’nden İskele Milletvekili olarak seçilen Mesut Genç, BRT’ye konuştu

10 Ocak 2018 Çarşamba 22:30
En genç vekil Mesut Genç
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Cumhuriyet Meclisi’nde Kıbrıs Türk halkını temsil edecek en genç Milletvekili 32 yaşındaki Mesut Genç oldu…

Halkın Partisi’nden İskele Milletvekili olarak seçilen Mesut Genç, BRT’ye konuştu…

Mesut Genç, “en genç vekil olarak seçileceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Benim için ayrı bir onur ve mutluluk oldu” dedi…

Partisinin manifestosu doğrultusunda çalışacağını belirten Genç, Parti olarak Bet ofisleri ve müşavirliklerin kaldırılması için çalışacaklarını söyledi…

Genç, ülkedeki sorunları ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını da vurguladı…

Bu arada şimdiye kadar Cumhuriyet Meclisine giren en genç milletvekili yine İskele’den Hüseyin Avkıran Alanlı… Alanlı, 1998 yılında Milletvekili seçildiğinde 28 yaşındaydı…

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