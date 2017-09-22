“En iyi eğitim, en doğru tercihle alınacak”

İngiltere'de en iyi eğitimi, üstelik en doğru tercihi yaparak almanızı sağlayacak olan SI-UK, CYPRUS dün akşam gerçekleştirilen lansman ile hizmete başladı.

Tüm dünyada 25 şubesi bulunan, İngiltere’de eğitim almak için RESMİ BAŞVURU MERKEZİ ve İngiltere Üniversiteleri RESMİ TEMSİLCİSİ olan SI-UK’un 26’ıncı şubesi Lefkoşa'da açıldı! Merkez ücretsiz danışmanlık vererek öğrencilerin İngiltere’deki üniversitelere kayıt yaptırmasına ve eğitim almasına yardımcı olacak.

Görkemli bir lansman ile hizmete başladı

Tüm dünyada tanınırlığı bulunan SI-UK'un Lefkoşa şubesi, görkemli bir tanıtım ile açıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve İş Adamları Derneği Başkanı Dengiz Kürşat'ın da katılarak konuşma gerçekleştirdiği tanıtıma, gençler ve aileler yoğun ilgi gösterdi.

Ataner: "İngiltere'de eğitim kişinin kendine yapabileceği en değerli yatırım”

Açılışta ilk konuşmayı yapan SI-UK Cyprus Marketing Manager ve İngilizce Eğitmeni Mert Ataner, SI-UK gibi resmi bir merkezi Kıbrıs'ta açmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Ataner, İngiltere'nin eğitimde lider konumunun göz önünde bulundurulduğunda, burada alınacak eğitimin kişinin kendisine ve geleceğine yapabileceği en değerli yatırım olduğunun altını çizdi.

10 yıllık İngilizce öğretmenliği geçmişi bulunan ve SI-UK'de de İngilizce ve IELTS'i eğitimi verecek olan Mert Ataner, İngiltere üniversitelerinde eğitim almış biri olarak, İngiltere'deki eğitimin öğrencilere gelecekleri için iyi bir iş bulma fırsatı yanında, kendi ayakları üzerinde durabilen, bağımsız ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişme şansı sunduğunu bizzat deneyimlediğini söyledi.

SI-UK İngiltere üniversitelerinde okumak isteyen öğrencilere ücretsiz danışmanlık veren dünya lideri bir kurum olduğunu söyleyen Ataner IELTS sınavının üniversiteye kabul aşamasında en önemli anahtar olduğunu SI-UK Cyprus un da Londra merkez ofisinden aldığı profesyonel destek ve materyaller ile kişiye özel IELTS eğitimi verdiğini ve en etkili tekniklerle öğrencilerin en yüksek IELTS seviyelerine ulaşmalarını sağladığını söyledi.

Kürşat: "Böylesi bir uluslararası şirket çocuklarımızla ilgilenince, ailelerin aklı çocuklarında kalmayacak"

Lansmanda konuşan İşadamları Derneği Başkanı Dengiz Kürşat ise, göstermiş oldukları girişimcilikten ötürü Ataner ailesine teşekkür etti.

Kıbrıs Türk toplumu olarak çocuklarımıza çok önem verdiğimizi belirten Kürşat, çocuklarımız için böyle bir fırsat yaratılmasının çok değerli olduğunu belirtti.

İngiltere’ye gittikten sonra da öğrencilere SI-UK İngiltere ofisinin her konuda yardımcı olacağını belirten Kürşat, İngiltere’de okumaya giden çocuklarımızın bilmedikleri bir ülkeye gittiğini, ailelerin de aklının çocuklarında kaldığını ifade ederek "artık çocuklarımızla ilgilenecek uluslararası bir şirketin olması mutluluk veriyor" dedi.

Ahmet Ataner : "İngiltere'de eğitim ve İngilizce’yi vatanında öğrenmek gençler için büyük avantaj"

Açılışta konuşan SI-UK Cyprus Direktörü Ahmet Ataner ise Ataner Danışmanlık olarak yurtiçi eğitimle yurtdışı eğitimin entegre edilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek bu amaçla eğitim sektöründe dünya liderleri ile olan işbirliklerini her geçen gün artırmakta olduklarını ifade etti.

Konuşmasının devamında İngiltere'de eğitimin avantajlarına dikkat çeken Ataner, İngiliz Üniversitelerinin İngilizceyi kendi vatanında öğrenme ve pratik yapmak için en uygun fırsatı sunduğunu belirtti.

"SI-UK İngiltere ve Kıbrıs’taki öğrenciler arasında güvenilir bir köprü olacak"

Ataner, SIUK Cyprus şubesinin İngiltere’de eğitim almak isteyen öğrencilere hizmet vereceğini ayrıca İngiltere eğitimi ile Kıbrıs’taki öğrenciler arasında güvenilir bir köprü vazifesi göreceğini vurguladı.