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“En iyi topraklarımızı kaybetme lüksümüz yoktur”

“Toprak koruma yasası, hal yasası ve tarım entegre sistemi’nin bir an önce hayat bulması gerekir”

05 Ocak 2022 Çarşamba 14:53
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“En iyi topraklarımızı kaybetme lüksümüz yoktur”
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UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, ülkede istikrarın önemine vurgu yaparak, Toprak Koruma Yasası, Hal Yasası ve Tarım Entegre Sistemi’nin bir an önce hayat bulması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs TV’de “Sabah Sabah” programına katılan UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, üretimde ve ülkede istikrar için artık Çiftçi Kayıt Sistemi’nin de oluşturulması gerektiğini vurguladı.

“EN İYİ TOPRAKLARIMIZI KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOKTUR”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği olarak birçok yasa çalışması yaptıklarını dile getiren Çavuş, özellikle “Toprak Koruma Yasası” ve bunun üzerindeki imar planının en elzem şekilde çalışılması gerektiğini belirterek, “En iyi topraklarımızı kaybetme lüksümüz yoktur.” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde vatandaşların gıda tedarikinde sıkıntı yaşamaması için üreticilere çağrıda bulunduklarını ve üreticilerin de zararına dahi olsa çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Çavuş, üretimde istikrarın yakalanması gerektiğini vurgulayarak, “eğer üretimde istikrar yakalayamazsak, tüketiciler de istikrarlı şekilde gıda fiyatlarına ulaşamayacak.” dedi.

“Hal Yasası’na” çok önem verdiklerini ve yasayı Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ve ilgili paydaşlarla birlikte çalıştıklarını dile getiren Çavuş, Hal Yasası’nın Meclis’te üreticinin istemediği noktaya gittiğini gördüklerini ve bunun içinde mücadele başlattıklarını anlattı.

“Hal Yasası’nın” halkın güvenli gıdaya ulaşması için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çavuş, bu yasanın geçmesi gerektiğini söyledi ve “kendi modelimizi çalışarak bu yasanın hızlıca hayat bulmasını sağlamamız gerekir.” ifadelerini kullandı.

“TECRÜBE VE TEKNOLOJİ BİRLEŞTİREREK ÜRETİM ARTIRILABİLİR”

Ülkedeki seracılığın öneminde de değinin Çavuş, tecrübe ve teknolojiyi birleştirerek üretimin artırılması gerektiğini söyledi ve “ülkede bin beş yüz elli dönüm kayıtlı sera var. Sıkıntıları bilen üretici sektörü var. Çözüm önerileri var. 50 yıl sonra sıkıntıları köklü çözüme ulaştırabiliriz” dedi.

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