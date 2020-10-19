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“En kısa zamanda birbirimizi tanıma amacıyla görüşmemizi bekliyorum”

Resmi Twitter hesabından Türkçe olarak açıklama yapan Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a seslenerek, “En kısa zamanda birbirimizi tanıma amacıyla görüşmemizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 12:35
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“En kısa zamanda birbirimizi tanıma amacıyla görüşmemizi bekliyorum”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Resmi Twitter hesabından Türkçe olarak açıklama yapan Kıbrıslı Rum lider, “Kıbrıs Türk toplumunun yeni lideri olarak Sayın Ersin Tatar’ı seçme kararına tamamen saygı gösterilmektedir” dedi.

Tatar’ı tebrik eden Anastasiadis, açıklamasında “En kısa zamanda birbirimizi tanıma amacıyla görüşmemizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis, yayınladığı açıklamasına şöyle devam etti:

“Gerek kendisini gerekse Kıbrıslı Türk yurttaşlarımı BM Genel Sekreteri’nin en kısa zamanda Kıbrıs sorununun BM kararları, Güvenlik Konseyi kararları ve üyesi olduğumuz ve olmaya devam edeceğimiz AB’nin ilke ve değerleri temelinde çözülmesi için yeni bir girişimde bulunulması ile ilgili ifade edilmiş niyetine hemen cevap verme konusunda hazır ve kararlı olduğumu temin etmek istiyorum. Sayın Tatar’ın da aynı iradeyi göstereceğini ümit etmek istiyorum.”

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