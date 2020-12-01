“EN MANTIKLISI UBP-HP KOALİSYONU”

Bahar SANCAR

“BİAT SÖYLEMİ BU DÖNEMDE ÇOK GÜNDEME GETİRİLDİ”

Gazeteci ve Gündem Kıbrıs köşe yazarı Serhat İncirli, “Gündemde Bugün” programında yaptığı açıklamada, son zamanlarda kulislerde sıkça konuşulan bazı formüller üzerine değerlendirmelerde bulundu. İncirli, CTP ve TDP’nin olduğu bir yerde DP ve YDP’nin parti olarak yer almasının kendisine mantıklı gelmediğini söyledi. “Biat söylemi bu dönemde gündeme çok getirildi. Dolayısıyla bu partiler arasında öyle bir uyumsuzluk söz konusu olacak” diyen İncirli, bu dönemde Türkiye ile ilişkilerin muhteşem seviyede tutulması gerektiğine de dikkat çekti.

“UBP-HP KOALİSYONU EN MANTIKLI FORMÜL”

Son dönemlerde sıkça gündeme gelen UBP-HP koalisyonunun kurulmasına yönelik görüşmeler olduğu iddiası hakkında da İncirli, “UBP ile HP’nin mevcut kadroya bir başbakan atanarak, bir yıl içerisinde yapılacak bir erken seçimle yeniden bir araya gelmesi ve o güne kadar da Türkiye ile hem ekonomi hem de sağlık alanında yürütülecek çalışmaların iyi götürülmesine yönelik çalışmalar yapılması bu dönemde en mantıklı olan formüldür” dedi. İncirli, “Şu anda mantık olarak, fizik olarak, biyolojik ve tarihi olarak, UBP ve HP arasında kurulacak hükümetin daha sağlıklı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.