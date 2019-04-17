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En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!

En Moda Uluslararası Ödül Töreni'ne sadece 2 ay kaldı!

17 Nisan 2019 Çarşamba 14:28
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
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Her yıl onlarca sanatçıyı ve yüzlerce konuğu ağırlayan En Moda Uluslararası Ödül Töreni'ne sadece 2 ay kaldı! Sene başından beri hazırlıkları süren tören için son aşamada hız verildi. Hem görsel hem itsel showların sunulacağı, birbirinden ünlü yerli/yabancı isimlerin sahnede olacağı kıtaları birleştiren organizasyon bu yıl 12 Haziran 2019 – Çarşamba günü Lord’s Palace Hotel’de gerçekleşecek. Saat 21.00’de başlayacak olan geceye şimdiden ilgi büyük.

Geçen yıllarda; Buray, Super Sako, Mohombi, Adam Clay, Claydee, Faydee, Otilia, Anda Adam, Shiraz, Andrea, Deepside Dejayss gibi başlıca isimlerin yer aldığı tören, bu yıl yine sürpriz isimleri konuk etmeye hazırlanıyor.

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Girişlerin biletli olacağı bu çok özel, eğlenceli geceyi kaçırmak istemiyorsanız, sınırlı sayıda olan rezervasyonlar için şimdiden yerinizi ayırtmayı unutmayın!

Davetiyeler/Biletler için; 0533 821 0800 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
DünyasıKadınBaşladıHaberKıbrıs
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