En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!

Her yıl onlarca sanatçıyı ve yüzlerce konuğu ağırlayan En Moda Uluslararası Ödül Töreni'ne sadece 2 ay kaldı! Sene başından beri hazırlıkları süren tören için son aşamada hız verildi. Hem görsel hem işitsel showların sunulacağı, birbirinden ünlü yerli/yabancı isimlerin sahnede olacağı kıtaları birleştiren organizasyon bu yıl 12 Haziran 2019 – Çarşamba günü Lord’s Palace Hotel’de gerçekleşecek. Saat 21.00’de başlayacak olan geceye şimdiden ilgi büyük.

Geçen yıllarda; Buray, Super Sako, Mohombi, Adam Clay, Claydee, Faydee, Otilia, Anda Adam, Shiraz, Andrea, Deepside Dejayss gibi başlıca isimlerin yer aldığı tören, bu yıl yine sürpriz isimleri konuk etmeye hazırlanıyor.

Girişlerin biletli olacağı bu çok özel, eğlenceli geceyi kaçırmak istemiyorsanız, sınırlı sayıda olan rezervasyonlar için şimdiden yerinizi ayırtmayı unutmayın!

Davetiyeler/Biletler için; 0533 821 0800 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.