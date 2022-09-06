"En önemli reformlardan birisi kamu okullarında tam gün eğitime geçmek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Okulların açıldığına işaret eden Erhürman, “Maalesef bir kez daha kamu okullarında tam gün eğitime geçemediğimiz, fırsat eşitliğini sağlayamadığımız, çalıştıkları için çocuklarını özel okullara göndermeyi tercih etmek zorunda kalan ailelerin ciddi bir ekonomik yük altına girdiği koşullarda” dedi.

Erhürman, bu ülkede en önemli reformlardan birinin ‘kamu okullarında tam gün eğitime geçmek’ olduğunu belirterek, “Hem eğitim reformu, hem de ekonomik reform!” ifadelerini kullandı.

Tüm çocuklara ve ailelerine yeni öğretim yılı için hayırlı olsun temennisinde bulunan Erhürman, “Bir de dilerim ki bol kitaplı olsun” açıklamasında bulundu.