Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu satıcısı yakalandı... 3 paketi, 3 bin TL!
Uyuşturucu satıcısı yakalandı
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını darp etti
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını...
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!

"En önemli reformlardan birisi kamu okullarında tam gün eğitime geçmek"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu ülkede en önemli reformlardan birinin ‘kamu okullarında tam gün eğitime geçmek’ olduğunu belirtti.

06 Eylül 2022 Salı 22:37
26 Okunma
"En önemli reformlardan birisi kamu okullarında tam gün eğitime geçmek"


Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Okulların açıldığına işaret eden Erhürman, “Maalesef bir kez daha kamu okullarında tam gün eğitime geçemediğimiz, fırsat eşitliğini sağlayamadığımız, çalıştıkları için çocuklarını özel okullara göndermeyi tercih etmek zorunda kalan ailelerin ciddi bir ekonomik yük altına girdiği koşullarda” dedi.

Erhürman, bu ülkede en önemli reformlardan birinin ‘kamu okullarında tam gün eğitime geçmek’ olduğunu belirterek, “Hem eğitim reformu, hem de ekonomik reform!” ifadelerini kullandı.

Tüm çocuklara ve ailelerine yeni öğretim yılı için hayırlı olsun temennisinde bulunan Erhürman, “Bir de dilerim ki bol kitaplı olsun” açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCTPReform
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'ye geri döndü
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'ye geri döndü
Akaryakıta zam!
Akaryakıta zam!
Mehmet Biçenleroğlu hayatını kaybetti
Mehmet Biçenleroğlu hayatını kaybetti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim