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En yüksek hava sıcaklığı 37 derece olacak

Meteoroloji Dairesi, 7 Ekim’e kadar yağmur beklenmediğini, en yüksek hava sıcaklığının 37 derece olacağını açıkladı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 16:41
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En yüksek hava sıcaklığı 37 derece olacak

Meteoroloji Dairesi, 7 Ekim’e kadar yağmur beklenmediğini, en yüksek hava sıcaklığının 37 derece olacağını açıkladı.

Dairenin, 7 Ekim’e kadar olan tahminlerine göre, periyodun ilk yarısında nisbeten serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak hava etkili olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde periyodun ilk yarısı 30-33 derece, ikinci yarısı ise

34-37 derece, sahillerde ise periyot boyunca  28- 31 derece dolaylarında olacak.

Genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman ise kuvvetli rüzgar da bekleniyor.

Son Güncelleme: 30.09.2020 16:43
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