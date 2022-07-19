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Ender Denktaş Vangöl'den hem teşekkür hem de sitem

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl, hem teşekkür hem de sitem içeren bir paylaşım yaptı.

19 Temmuz 2022 Salı 20:48
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Ender Denktaş Vangöl'den hem teşekkür hem de sitem
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Aileyi resepsiyona davet etmesi nedeniyle Meclis Başkanı Zorlu Töre ve eşine teşekkür eden Vangöl, ayrıca eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Ender Denktaş Vangöl, yazısında, "2005 itibarıyla 'Özel Davet' aldığımız mevki sahipleri içinde, her etkinliğine davet edildiğimiz, geçmiş dönemin Cumhurbaşkanları içinde, önce en acı günlerimizde  bizlere ev sahipliği yapan Sn. Eroğlu ve ailesine ardından her etkinliklerine davet aldığımız, her acımızda yanımızda bulduğumuz, “Burası sizin eviniz” diyerek her fırsatta davet edildiğimiz Sn. Mustafa Akıncı’ya ve kıymetli eşi Sn. Meral Akıncı’ya da bu vesileyle tekrar teşekkür ederken, son üç yılda ilk kez ve tek kişiden gerek Anıt’la ilgili meclise ilk önergeyi veren ve ilk kez bir kutlama etkinliğine Denktaş ailesi olarak davet aldığımız Sn. Zorlu Töre’ye de gösterdiği saygı sevgi ve vefa ifadesi için ailemiz adına teşekkür ederim" dedi.

Vangöl, "Herhangi bir mevki de olmak mesele değil ama insan olabilmek her kulun harcı da değildir. Biz saygı gösterene saygı, sevgi gösterene sevgi gösterenleriz" diye ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Rauf DenktaşEnder Denktaş Vangöl
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