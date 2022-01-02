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Ender Denktaş Vangöl koronavirüse yakalandı

Rauf Raif Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif olduğunu şu sözlerle açıkladı

02 Ocak 2022 Pazar 16:16
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Ender Denktaş Vangöl koronavirüse yakalandı
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Ender Denktaş Vangöl'ün paylaşımı:

 

"Yeni yıla “Pozitif” olarak girdim
İlk gün yolun sonu diyerek ayakta ve hayatta  kalabilme sınavı verdim .
Koluma takılan cihaz göstergesine göre son 8 gün ,9 Ocak günü bitecekmiş diyor Tarih.
Yaşadıklarıma dair anlatacaklarım olacak.
”Traji komik”  
Bu süreçte her ihtiyacımı karşılayan hatır soran benim için endişelenen önce kızlarıma,oğluma,abime,ikizime kısaca canım  AİLEM’e ve CANDOSTLARIMA ne kadar Teşekkür etsem az.
9 Ocak da inşallah NEGATİF’e dönersem yeniden doğma umudumla görüşmek üzere .Kimseye bulaştırmamış olmak da en büyük mutluluğum ???? Lütfen herkes kendine dikkat etsin .Çünkü bu süreci atlalatırken elinizde sadece bir telefon numarası var.”Nefesiniz kesilirse şu numarayı arayın” yazılı  .Peki olur konuşabilecek durumdaysam tabii ki Ararım ????‍♀️???? Sağlıcakla kalın .İyiyim çok şükür. Böyle sürerse ATLATACAĞIM ????????"

Anahtar Kelimeler:
Ender Denktaş Vangöl
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