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ENDER DENKTAŞ VANGÖL'Ü DUYGULANDIRAN MESAJ...

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Rauf Raif Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl, sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajı paylaştı

22 Temmuz 2021 Perşembe 14:46
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ENDER DENKTAŞ VANGÖL'Ü DUYGULANDIRAN MESAJ...

Denktaş'ın paylaşımı şu şekilde:

Sabah mesajıma gelen ANLAMLI mesaj 

Sevgili Ender
Öncelikle 20 Temmuz’un önemini aşağıda aktardığım tarihi bilgiler  ile paylaşır özgürlük bayramımız ile 
Kurban bayramımızı yürekten kutlarım... 

Rauf Denktaş, Bülent Ecevit'i 3 Temmuz 2006'da Hastanede Ziyaret eder ve Ziyaretçi Defterine şunları yazar;
Sen olmasaydın, 1974'te Kıbrıs, Yunanistan'a ilhak edilmiş, Kıbrıs Türkleri Ada'dan yok edilmiş, anavatanın güvenliği ile yakından ilgili olan bu Türk adası 13'üncü Yunan adası olarak Türkiye'yi muhasara altına almış olacaktı. 
Bugün hür ve güven içinde yaşayan Kıbrıs Türkleri sana minnettardır. Ada, Yunan olmasın diye şehitler veren Anadolu halkı da bizimle beraber sana her gün dua etmektedir. Seni bekliyoruz, sana ihtiyacımız vardır. Kalk artık, kalk ve bu güzel vatanın yüzünü güldür. 

RAUF R DENKTAŞ 

Tabii ki bu anlamlı ve yazılı bir hatıra olan yazı için  mesaj a cevap vermek kaçınılmazdı  . Hepimizin tanıdığı Sevgili Arkadaşımın adını kullanmadan sizlerle paylaşmak da görevim olsun .
Çünkü bu yazı “Devlet Adamlarının” herhangi bir Hastalık ve veya Ölüm ziyaretlerinde   “ANI DEFTERLERİNE bir diğer DEVLET ADAMININ Yazdığı yazıdır.
Hiç düşünmeden ve içimden O an geldiği gibi 
Yaşar Kemal in O en anlamlı dörtlüğü aklıma gelerek 
Verdiğim cevap şudur .

Bu güzel HATIRA için Teşekkürler Sevgili Arkadaşım 
Ancak 
O İYİ  ADAMLAR ATLARINA BİNİP GİTTİLER 
DEMİRİN TUNCUNA ,
 İNSANIN PİÇİNE KALDIK …Yaşar Kemal 

Tabi ki bu dörtlüğün neden aklıma gelerek yazdığım sadece duygularıma hitap ettiğindendir . 
Bu yüzden hiç kimseye ÖZÜR BORCUM YOK
Gerçek olan şu ki ,”O Birlik ve Beraberliği ve DENKTAŞ ‘ın “Halkına ve Anadolu daki kardeşlerimize duyduğu SEVGİYİ ,kendi çıkarlarına “Suistimal” ederek kullanan ancak “saygı kısmında kusurları olan  Bir Takım İnsanların, O İYİ ADAMLARA değil ki fatiha ama  önce Koskoca  bir ÖZÜR BORÇLARI  VAR .HİÇ Yapamadıkları .
Sevgiler Saygılar

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