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Enduro finali yapıldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2019 Enduro Şampiyonası’nda sezonun son yarışı dün Ledra Palace sınır kapısının yanında bulunan Çetinkaya Kulübü antrenman sahasında yapıldı

08 Aralık 2019 Pazar 10:06
Enduro finali yapıldı

KKTC 2019 Enduro Şampiyonası’nda beşinci ve son yarış dün yapıldı. “Hard Enduro” şeklinde yapılan sezonun son yarışı “KITMOK Çetinkaya Enduro Yarışı” adıyla yapıldı. Ledra Palace sınıf kapısının yanında bulunan, Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün antrenman sahası olarak kullanılan toprak alanda engellerle dolu bir parkur hazırlandı ve 14 sporcu ATV ve Motokros kategorilerinde, toplam 5 farklı sınıfta mücadele etti. Güven Sigorta, Lungo Cafe, World Tech ve ÇTSK’nın katkılarıyla yapılan yarışta su geçişi, kütük geçişi, tahterevalli, varil geçişi, zıplama ve lastik geçişi gibi engellerle mücadele eden sporcular izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Biri deneme olmak üzere parkuru üçer kez geçen yarışçılar arasında Motokros kategorisinin en iyi parkur zamanını MX1A sınıfında mücadele eden Yücel Topcu elde etti. ATV kategorisinin en iyi parkur zamanını ise ATV2 sınıfında mücadele eden Ahmet Miralay elde etti. ATV1 sınıfında Temel Atilla birinci oldu. MX1B’de Sinan Güler, MX2’de ise Hasan Sezgin podyumun en üst basamağına çıkan isimlerdi. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu ve yönetim kurulu üyeleri takdim etti.

Yarış sonucu:

Motokros MX1A

1.Yücel Topcu (7) – 3:56,689

2.Ahmet Yılsız (999) – 4:01,502

Motokros MX1B

1.Sinan Güler (346) – 4:01,758

2.Mustafa Bondigo (98) – 4:48,533

3.Metin Diana (530) – 5:14,587

4.Ahmet Ömerağa (123) – Finiş Göremedi

5.Cemre Ünlücan (93) – Finiş Göremedi

Motokros MX2

1.Hasan Sezgin (92) – 3:55,250

2.Cemali Nehirli (9) – 4:49,747

3.Eyüp Saygılı (150) – 7:08,478

ATV 1

1.Temel Atilla (101) – 3:39,225

2.Ahmet Türkoğlu (303) – 3:50,803

3.Fevzi Havutçu (193) – 4:16,598

ATV 2

1.Ahmet Miralay (8) – 3:37,432

2.Aydın Kırık (460) – Start Almadı

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