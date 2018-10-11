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Enerji Bakanlığı: Tüpgaz fiyatını devlet belirlemiyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tüpgaz fiyalarını devletin değil ithalatçı firmanın belirlediğini açıkladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:16
Enerji Bakanlığı: Tüpgaz fiyatını devlet belirlemiyor

Açıklama şöyle:

Bilindiği üzere 1 Şubat 2008 tarihinde yapılan bir protokolle 10 kiloluk TÜPGAZ, Denetime Tabi Mal Kapsamından çıkarılmıştır ve fiyat belirlemesi Devlet tarafından değil ithalatçı firmalar tarafından yapılmaktadır.

Bahse konu protokolde, fiyat oluşumunu sağlayan bileşenlerde yapılacak değişikliklerin ilgili bakanlığa bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

Bu çerçevede bakanlığımıza iletilen ve 10 kiloluk TÜPGAZ’ın fiyat oluşumunu gösteren bileşenler ekteki tabloda belirtildiği gibidir.

24 Temmuz 2018’deki fiyatlar ile 10 Ekim 2018’deki fiyatlar arasında nominal farkları ile yüzde olarak değişen rakamlar da detay olarak paylaşılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji BakanlığıTüpgazFiyatlarDevletHaberGündemKıbrıs
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