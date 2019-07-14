“Enerji için “Üst Kurul” gündemde

Bu çerçevede bir “Enerji Üst Kurulu” oluşturulması çalışmalarına başlandığını dile getiren Bakan Hasan Taçoy bununla ilgili yasanın da hazırlandığını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

“HAKLARIMIZI KORUMAK EN DOĞAL HAKKIMIZDIR”

Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını değerlendiren Taçoy, “Enerji denince akla KKTC’de yeni oluşan ve yeni gelişen hidrokarbon durumu ve Kıbrıs Türk halkının hakları akla gelir” dedi.

2011 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile bir anlaşma imzalandığını anımsatan Taçoy, bununla sondajların yapılabileceğinin ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunabileceğinin ortaya konduğuna işaret etti.

“Bunun nedeni Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı olarak yaptığı ihalelerdi” diyen Taçoy, “Türkiye şimdi bu hakkını kullanıyor. Yavuz Gemisi en kısa zamanda sondajlarına başlayacak. Bu olumlu bir adım. Çünkü haklarımızı korumak en doğal hakkımızdır” ifadelerini kullandı.

“Ada üzerindeki haklarımızın kalıcı olduğunu bilmemiz gerekir” diyen Taçoy, “Yavuz gemisi sondajı hepimizi yakından ilgilendirir ve en yakın zamanda başlaması gerekir” şeklinde konuştu.

“KARASULARI YASASI’NIN GÜNCELLENMESİ”

Enerji konusunda 2020 yılında tartışmasını başlatmak istediği bazı konular olduğunu da kaydeden Taçoy, mütekabiliyet esasına göre KKTC’nin karasularıyla ilgili yasasının güncellenmesinin bunların başında geldiğini anlattı.

Bu bağlamda muhasır ekonomik bölge yasası; kıyı emniyet için belirli yasalar; bitişik bölge yasaları ve hidrokarbonun nasıl kullanılacağıyla ilgili yasalar hakkında çalışmaların da gündemde olduğunu kaydeden Taçoy, “Bunları yapabilirsek biz hem kendi önümüzü açmış olacağız hem de vatandaşa gelecekte bu konularda elleri güçlü şekilde hareket etme imkânı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“KIBRIS TÜRKÜNÜN ENERJİ KONUSUNDA ATACAĞI EN DOĞRU ADIMLARDAN BİRİ ENTERKONNEKTE SİSTEMDİR”

Uzun süredir gündemde olan, Türkiye ile enerjide enterkonnekte sistem kurulması konusunda bir soru üzerine “Kıbrıs Türkünün enerji konusunda atacağı en doğru adımlardan biri enterkonnekte sistemdir” diyen Taçoy, özellikle Avrupa’nın enterkonnekte sistemle birbirine bağlı durumda olduğuna işaret etti.

“Yapılan tüm araştırmaların sonucu da gösteriyor ki enterkonnekte tartışılmaz bir fırsattır” şeklinde konuşan Taçoy bu bağlanmanın sadece enerji ithali değil ihracı açısından da düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.

“Çevremizdeki gelişmeleri de dikkatle takip etmeliyiz” diyen Taçoy İsrail gibi ülkelerin Avrupa’ya bağlanmak için Kıbrıs’ı kullanabileceğine işaret etti.

Taçoy “2009 yılında seçimlerden önce ilan etmiş olduğumuz bildirgelerde, Kıbrıs’a suyun, elektriğin ve doğal gazın deniz altından gelebileceğini iddia eden kişilerdenim. Bu noktadaki siyasetimi aynen devam ettiriyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Taçoy, enterkonnekte sistemin yenilenebilir enerji üretimi açısından da önemli olduğuna işaret etti.

“ENERJİ ÜST KURULU OLUŞTURULACAK”

Taçoy enerji konusundaki planlamaların bugüne kadar hep Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) vasıtasıyla yapıldığına işaret ederek, bugün artık bu durumun değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bu çerçevede yetenekli ve konusunda uzman kişilerin görev alacağı bir “Enerji Üst Kurulu” oluşturulması çalışmalarına başlandığını söyleyen Bakan Hasan Taçoy ilgili yasanın da hazırlandığını kaydetti.

Yasayı bir hafta kadar kendi aralarında tartışacaklarını dile getiren Taçoy, sonrasında konuyu ilgili kesimlerle paylaşacaklarını da kaydetti.

Taçoy, Enerji Verimliliği Yasası’nın da önümüzdeki hafta tamamlanacağı bilgisini verdi.

“ÖZELLEŞTİRMEYİ KONUŞMADIM, KONUŞMUYORUM”

Kıb-Tek’in özelleştirilmesiyle ilgili tartışmalar hakkındaki görüşleri istenen Taçoy, “Kıb-Tek enerji üretiminin yüzde 45-55’ini elinde tutar ve bu şekilde devam edecek. Bu konuda herhangi bir değişiklik düşünmedim, düşünmüyorum. Özelleştirmeyi konuşmadım, konuşmuyorum” ifadelerini kullandı.

Kendisinin esas amacının Kıb-Tek’teki üretim, iletim ve dağıtım muhasebesinin fonksiyonel olarak ayrımını sağlayabilmek olduğunu anlatan Taçoy, bunun hem kuruma hem de vatandaşa fayda sağlayacağını, daha ucuz ve verimli şekilde üretim yapmanın önünün açılacağını kaydetti.

Kurumun daha iyi çalışması, daha iyi hizmet vermesi için hizmet içi eğitimler planlandığını dile getiren Taçoy, Kıb-Tek’in profesyonel bir ekiple idare edilmesi konusunda atılan adımlara işaret etti.

Çabalarının “Siyasi değil profesyonel bir yönetim” yönetim oluşturmak olduğunu dile getiren Taçoy, yönetim kurulundaki yeni oluşumun daha profesyonel ve alanında uzman kişilerden oluştuğunu dile getirdi.

Zamlar konusundaki bir soruya yanıt olarak “devletin ürettiği enerjinin özelin ürettiği enerjiden ucuz olmasının anlamı nedir?” diye sorarak yanıt veren Taçoy buna çare üretmek için yöntemler aradığını dile getirdi.

Kıb-Tek’in sattığı elektriğin pahalı olduğundan şikayet edildiğini ancak rakamların dünyanın pek çok ülkesiyle eş hatta Almanya gibi ülkelerden ucuz olduğunu kaydeden Taçoy yine de fiyatın ucuzlatılması için çalışmanın görevleri olduğunu söyledi.

BİLİŞİM ADASI PROJESİ…

Taçoy, “Bilişim Adası” projesi hakkında bir soru üzerine, “bu öyle bir şey ki ambargosu yok” dedi.

Bunun 2009’da hazırlanmasında yer aldığı bir proje olduğunu anımsatan Taçoy, “Çok keyif alarak hazırladığım bir projeydi” sözlerini kullandı.

Konuyla ilgili iki çalıştay yaptıklarını dile getiren Taçoy, bu alanda, Elektronik Haberleşme Yasası, Teknopark Yasası ve Ar-Ge Yasası’nın geçtiğini, E-devlet, E-ticaret, Bilişim Suçları yasaları hakkında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

“ Artık bu yasalar sayesinde bilişim adası vardır ve faaliyettedir diyebilirim” diyen Taçoy, “Bundan sonra yapılması gereken buna inanarak içeriğini doldurmaktır” şeklinde konuştu.

Taçoy ODTÜ Kalkanlı Kampüsü’nde konuyla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

“2035 STRATEJİK EKONOMİK PLANLAMA”

İleriye dönük en büyük projelerden birinin KKTC’nin stratejik ekonomik planlanması, “2035 Stratejik Ekonomik Planlama”, olduğunu dile getiren Taçoy, yabancı misyonlarla da bu konuyu tartıştıklarını ifade etti.

Taçoy, “AB ve Dünya Bankası bu konuda bize destek verdi, Anavatan Türkiye’den gelen heyetler bu konuda destek verdi” dedi.

Bunun yanında sanayi bölgeleri, sanayi teşvikleri gibi alanlarda da çalışmaları olduklarını dile getiren Taçoy, “KKTC’de sanayi olmaz diyenlere sadece kümeleşme yoluyla neler yapabileceğimizi örneklemelerle göstermek amacındayız” şeklinde konuştu.

(BRT/TAK)