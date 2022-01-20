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Yaşanan elektrik kesintileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, “Şuanda Teknecik Elektrik Santrali’nde 17 MegaWatt’lık bir ünite çalışmıyor ve uzun bir süre de çalışmayacak. Teknik parçaların Finlandiya’dan gelmesi de 3-4 aylık bir süreç alacak. AKSA bundan önceki dönemlerde 2-3 santralinin devre dışı olması nedeniyle büyük bir sıkıntı oluştu. Bir santralde de arıza meydana gelmesinden dolayı kesintiler yaşadık. Güney Kıbrıs ile bir mahsuplaşmamız var. Bir süredir Güney Kıbrıs’tan elektrik alıyorduk. Dün itibarıyla AKSA yeniden devreye girdi. Şuanda yüzde 98 kapasite ile çalışıyoruz ancak yedeğimiz yok. Teknecik’te veya AKSA’da yeniden bir arıza meydana gelmesi bizi çok büyük sıkıntıya sokar. Çünkü Güney Kıbrıs’ta da Kuzey Kıbrıs’ta da yılın en soğuk günleri yaşanıyor ve en yüksek seviyede enerji kullanılıyor. Belli lokal kesintiler şuan da aşırı yüklenmeden dolayı kaynaklanmaktadır. Ancak elektrikte yılların getirdiği sıkıntılar birikmiş durumdadır. Zamanında alınması gereken kararlar ve atılması gereken adımlar zamanında yapılmadı. Önceki hükümetlerin yapılması gerekenleri aksatmaması gerekiyordu. Aynı zamanda geçmişten gelen bir borç var. Bu borçların yeniden yapılandırılıp ödenmesi yönünde çalışmalarımız var. Az tüketenden az çok tüketenden çok vergi alınması çalışması da bunun bir parçasıdır. 23 Ocak’tan sonra bu konuda hızlı adımların atılması gerekmektedir. Maliye de bu konu kanayan bir yaradır. Sürekli olarak çok ciddi ödemelerimiz oluyor ve bu konu tolere edilebilecek bir durumda değildir. Enerji konusunu Anavatan Türkiye ile oturup çok ciddi bir şekilde konuşacağız. Enerji üretiminde çarklar çalışmıyor. Seçimden hemen sonra bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yapacağız” dedi.

Güneş enerjisinin ayrı bir noktada değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Sucuoğlu, “bizim güneş enerjisinden yararlanma anlamında çok büyük avantajlara sahibiz ancak tek sıkıntımız güneş enerjisinden alacağımız enerjiyi depolayacak yapımız yok. Maliyeti yüksek bir sistem. Ancak bu konuyla ilgili çeşitli öneriler geldi. Bu şekilde sürdürülebilir bir yapıda olmadığımız bir gerçektir ve önümüzdeki süreçte çözmemiz gereken en önemli konulardan birisi enerji ihtiyacıdır” şeklinde konuştu.