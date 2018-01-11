Enerji tasarruf eğitimlerinde 1536 öğrenciye ulaşıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından, “El Ele Veriyoruz Enerjimizi Daha Verimli Kullanıyoruz” sloganıyla, “Enerjik Çocuk Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında geçen yıl Kasım ayında başlatılan “Enerji Tasarruf Eğitimleri’nde bin 536 öğrenciye ulaşıldı.



KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 10 devlet ilkokulunda eğitimlerin tamamlandığını bildiren proje yöneticisi Gizem Volkan, 4. ve 5. sınıflarda okuyan toplam bin 536 çocuğa eğitim verildiğini belirterek, yıl sonuna kadar diğer tüm devlet ilkokullarına da eğitimlerin verilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Volkan, şu ana kadar yapılan seminerlerde, öğretmen ve öğrencilerden çok güzel dönüşler alındığını, müdür ve öğretmenlerin verilen eğitimlerin hem eğlendirici hem de öğretici olduğunu kaydettiklerini bildirdi.

Gizem Volkan, verilen seminerlerde amaçlarının; çocukların enerjiyi verimli kullanmayı öğrenmesi, bu yolla önce ev ekonomisine sonra ülke ekonomisine katkıda bulunması ve enerji verimliliğinin gelecekteki nesillere anlatılmasında etkin rol üstlenmesinin sağlanması olduğunu belirterek, tasarruf alışkanlığının küçük yaşlarda edinildiğini vurguladı.



Enerji kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğuna işaret eden KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan da açıklamasında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olarak bilinçli enerji kullanımını çocuklara aktarmanın en önemli sorumluluklarından olduğunu belirtti. Erdoğan şöyle dedi:



“Bu çerçevede ilkokullarda okuyan çocuklarımızı bilinçlendirmek amacıyla projeyi hayata geçirdik. Hedefimiz, genç nesillerimize enerji tasarrufunu erken yaşlarda aşılayabilmek için ilkokullarımızda okuyan binlerce çocuğa video ve diğer görsel faaliyetlerle ulaşılarak bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve evlerdeki enerji tüketiminin azaltılması yönündedir.”



Eğitim verilen ilkokullar şöyle:



“Şht. Tuncer İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Arabahmet İlkokulu, Alayköy İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Aydınköy İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu.”