Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’de doğalgaz kaynaklarının paylaşımı ve Avrupa’ya transferi konularını görüşmek üzere geçen hafta Lefkoşa’da bir araya gelmelerinin siyasi bir adım olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansına konuşan Kumbaroğlu, Mısır, Yunanistan ve GKRY’nin enerji bakanlarının Doğu Akdeniz gazını GKRY üzerinden Yunanistan’a ve oradan da İtalya’ya götürecek bir boru hattının inşası konusunda anlaştığını hatırlattı.

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, imzalanan anlaşmanın ciddi maliyet ve riskler nedeniyle hayata geçmesinin imkansıza yakın olduğunu ifade etti.

Kumbaroğlu, “Zirvede imzalanan anlaşmanın ciddi maliyet ve riskler nedeniyle hayata geçmesi imkansıza yakın. Biz bu filmi gördük. Yunanistan, GKRY ve İsrail, Doğu Akdeniz gazını Avrupa’ya taşımak üzere defalarca bir araya geldi, mutabakata vardı ama somut bir adım atılamadı” dedi.

Kumbaroğlu, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Yunanistan üzerinden Avrupa’ya doğalgaz projesine alternatif olarak İsrail’den Türkiye’ye gelecek bir boru hattının daha avantajlı olacağını belirtti.

İsrail ve Türkiye arasında inşa edilecek boru hattının deniz kısmının çok daha sığ sulardan geçeceğine dikkati çeken Kumbaroğlu, Enerjiyi Avrupa’ya taşımak isteyen Türkiye’nin kapısını çalacak.” değerlendirmesinde bulundu.