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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Erdoğmuş: 38 yeni pozitif vaka saptandı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zafer Erdoğmuş, bugün Salamis personeline ve görevli polis memurlarına tarama amaçlı yapılan testlerde 38 yeni pozitif vaka saptandığını açıkladı.

25 Mart 2020 Çarşamba 18:20
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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Erdoğmuş: 38 yeni pozitif vaka saptandı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zafer Erdoğmuş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 38 yeni pozitif vakanın olduğunu belirtti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zafer Erdoğmuş'un paylaşımı şöyle:

"Bugün Salamis personeline ve görevli polis memurlarına tarama amaçlı yapılan testlerde 38 pozitif vaka saptanmıştır. Pozitif vakaların hiçbir şikayeti yoktur, bu bizim için sevindiricidir. Şu an için güvenilirliği % 100 e yakın olan PCR testi ile kontrollerine başlanmıştır, geç vakitlerde sonuçlarını sizinle paylaşacağız.."

Son Güncelleme: 25.03.2020 19:26
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsZafer Erdoğmuş
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Kktc 2020-03-25 20:04:34

Gazimagusa limaninda bugun 2 ayri gemiden cikan 2 tir soferinde pozitif vaka cikdi bunu ncn yayinlamazsiniz? Gemiler karantinaya alinip isler durmasin diye mi? Insanlar halen daha isler yaslisindan gencine.

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VATANDAŞ 2020-03-25 18:30:27

BU HABERDEN SONRA HERKES POLİSLERE ÖCÜ GİBİ BAKMAYA BAŞLADI. UNUTMAYIN Kİ BU POLİSLER SİZ EVDE RAHAT OLASINIZ DİYE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR. SİZİN GÜVENLİĞİNİZ İÇİN ÇALIŞIYOR VE ONLARINDA AİLESİ VAR

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Kktc 2020-03-25 20:07:16

Havaalanindan sonra ulkeye giris cikislarin oldugu yer gazimagusa limani ve yarin girin gorun calisan insan kalabaligini. Yaziklar olsun zenginler para gazansin diye calisanlari oldureceksiniz.

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