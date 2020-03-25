Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Erdoğmuş: 38 yeni pozitif vaka saptandı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zafer Erdoğmuş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 38 yeni pozitif vakanın olduğunu belirtti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zafer Erdoğmuş'un paylaşımı şöyle:

"Bugün Salamis personeline ve görevli polis memurlarına tarama amaçlı yapılan testlerde 38 pozitif vaka saptanmıştır. Pozitif vakaların hiçbir şikayeti yoktur, bu bizim için sevindiricidir. Şu an için güvenilirliği % 100 e yakın olan PCR testi ile kontrollerine başlanmıştır, geç vakitlerde sonuçlarını sizinle paylaşacağız.."