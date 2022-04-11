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Enflasyon 2000’li yılların en yüksek seviyesinde!

Covid-19’la birlikte ortaya çıkan tedarik sıkıntısı ve Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu emtia fiyatlarındaki rekor seviyelerin tüm dünyada yarattığı enflasyon baskısına; Türk Lirası’ndaki değer kaybı da eklenince KKTC’de enflasyon 2000’li yılların başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 12:21
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Enflasyon 2000’li yılların en yüksek seviyesinde!

Mart ayı sonu itibariyle ülkede yıllık enflasyon yüzde 83.19’a yükselirken; en son bu seviyelerdeki rakam 1997-1998 yıllarında görüldü.

Kıbrıs Türk Federe Devleti’nden bu yana ülkede en yüksek yıllık enflasyon 1995 yılı Ocak ayında yüzde 229.2 olarak kaydedilmişti.

1995’ten 2002 yılı ortalarına kadar yüksek seyreden enflasyon, daha sonraki yıllarda daha düşük seviyelerde seyretti.

Uzun yıllar yüzde 20’lerin altında hatta tek haneli rakamlarda kalan enflasyon, 2017 yılından bu yana yükselmeye başladı…

Covid-19, Rusya-Ukrayna savaşı ve TL’deki değer kaybıyla son 1 yılda enflasyon yüksek seviyelere ulaştı.

2022 Ocak ayı itibariyle yüzde 53.36’ya yükselen yıllık enflasyon, Şubat ayında yüzde 64.30’a, Mart’ta ise yüzde 83.19’a çıktı.

Yıllık enflasyon 2021 yılı ilk 3 ayında ise Ocak’ta yüzde 13.65, Şubat’ta yüzde 12.93 ve Mart’ta yüzde 13.97 seviyelerindeydi.
Genel enflasyonun yanında gıda enflasyonu da 2000’li yılların başından bu yana en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Ülkede yıllık gıda enflasyonu Mart ayında yüzde 91.86 ile rekor kırdı. Bu rakam Şubat ayında yüzde 77.52, Ocak ayında ise yüzde 66.76 idi…

2021 yılı ilk 3 ayında ise yıllık gıda enflasyonu Ocak’ta yüzde 10.60, Şubat’ta yüzde 10.88 ve Mart’ta 12.85 seviyelerindeydi.

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