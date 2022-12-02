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Engelli Bireylerimizi Yapamadıklarıyla Değil Yapabildikleriyle Ön Plana Çıkarıyoruz

02 Aralık 2022 Cuma 12:33
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Engelli Bireylerimizi Yapamadıklarıyla Değil Yapabildikleriyle Ön Plana Çıkarıyoruz



Ziyaret esnasında bir konuşma gerçekleştiren KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkan’ı Ömer Suay, Dernek olarak yılın belirli günlerinde değil her an 365 gün yanlarında olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne teşekkür etti. En önemli noktanın engelli bireyleri yapamadıklarıyla değil yapabildikleriyle ön plana çıkarma fikrinin oldukça önemli olduğuna değinen Suay, bu fikri savunmalarında çok büyük katkıları olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne tekrar teşekkür ederek sağlanan destekleri her zaman hissettiklerini söyledi. Son olarakta “Daha engelsiz bir ülkede daha yaşanılabilir ortamda yaşayabilmek adına hepimiz el birliği içerisinde elimizden geleni yapmaya ve daha engelsiz yarınlara ulaşabilme noktasında mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyerek cümlesini tamamladı.

Daha sonra sözü devralan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür’ü Prof. Dr. İbrahim Benter, engelli vatandaşlara fırsat verildiğinde ve doğru zemin hazırlandığında engelleri aşarak başaramayacakları hiçbir şeylerin olmadığını vurgularken, 21. Yüzyılda aslında medeniyetin lüks giyinmek ve arabaya binmek olmadığını insan gibi eşit şartlarda ve haklarda yaşanması gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak üzerlerine düşen maddi ve manevi sorumluluğu yerine getirip çeşitli konularda engelli bireyler için gerek şahıslara gerekse derneklere 2022 yılında 3 Milyon TL harcadıklarını belirten Benter aynı duyarlılığı ve bütçeyi devletin ve idarecilerin de sağladığı taktirde engelli vatandaşlarımızın başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını dile getirerek sözlerine son verdi.

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