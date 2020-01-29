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Engelli Dernekleri bilgilendirildi

Engelsiz bina olarak tasarlanan yeni Ercan Havalimanı’nda farklı ihtiyaçları bulunan farklı engelli yolcular için hizmet sunacak.

29 Ocak 2020 Çarşamba 16:21
Engelli Dernekleri bilgilendirildi

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı için dün yeni Ercan Havalimanı terminalinde bir bilgilendirme gezisi düzenlendi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru, Mimar Tunç Adanır tarafından terminal binası hakkında bilgilendirildi ve soruları cevaplandırıldı. Engelli dernekleri başkanları aynı zamanda T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği İnşaat ve Sanayi Şti. Ldt. Genel Müdür Serhat Özçelik’e, terminal binası ile ilgili taleplerini iletme fırsatı buldu.

Engelsiz bina olarak tasarlanan yeni Ercan Havalimanı’nda farklı ihtiyaçları bulunan farklı engelli yolcular için hizmet sunacak.

Bilgilendirme gezisinin sonunda konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, yeni Ercan Havalimanı’nın bir an önce açılması için bakanlık ve ilgili tarafların üstün gayret gösterdiklerini, yeni terminalin hizmete girmesiyle birlikte yolcu hizmetlerinin nasıl olacağı ile ilgili engelli dernekleri bilgilendirdiklerini ifade etti.

Yeni havalimanının denetimi noktasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi, Karayolları Dairesi ve Sivil havacılık Dairesi ile birlikte T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu kaydeden Bağzıbağlı, “Tüm engellerin aşılması hususununda sizin, sivil toplum örgütlerinin yapacakları çok önemli. Yazılı öneri ve taleplerinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

(BRT/MAIL)

Son Güncelleme: 29.01.2020 16:23
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