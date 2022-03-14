Engelli kıza tecavüz!

Tutukluluk süresi dolan zanlı bugün 14.03.2022 tarihinde İskele kaza mahkemesinde “kendi rızası ile ilişkiye girmeye ehli olmayan engelli bir kıza cinsel tecavüz, cinsel saldırı ve vahim zarar” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına yemin altında şahadet veren tanık polis, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. 2020 ile 2021 yılları arasında zanlının görev yaptığı yaşlı bakım evinde, cinsel ilişkiye kendi rızası ile girmeye ehli olmayan engelli bir kıza defalarca cinsel tecavüzde bulunduğunu, göğüslerini ve saçını okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen tanık, müştekinin doktor kontrol raporunu da açıkladı.

Müştekiye bu süre içerisinde yapılan hamilelik testlerinden birinde pozitif sonuç alındığına dikkat çeken tanık ortaya kürtaj iddiasının ortaya çıkması üzerine bu yönde de bir araştırma başlatıldığına vurgu yaptı.

Meseleyle ilgili zanlının polise gönüllü bir ifade verdiğini, aleyhindeki suçlamaları kabul etmeyip ”iktidarsız “olduğu iddiasında bulunduğuna değinen tanık ciddi bir mesele olup toplum nazarında infial yaratan bu olayın tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren İskele kaza mahkemesi yargıcı, olayın ciddi bir mesele olduğunu ve polisin tahkikatını sürdürebilmek maksadıyla süreye ihtiyacı olduğuna değindikten sonra talebi uygun buldu ve zanlının 7 gün daha polise tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)