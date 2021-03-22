Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bildirgelerini 31 Mart’a kadar teslim etmeyen engellilerin nakdi yardımlarının Nisan ayı itibarıyla durdurulacağı uyarısında bulunuldu ve engelli vatandaşlardan konuya gereken duyarlılığı göstermesi istendi.
Herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayanların bunu Çalışma Dairesi bölge amirlikleri veya bürolarından temin edebileceği de kaydedildi.
Engelli Yoklama Bildirgelerinin Teslimi İçin Son Tarih 31 Mart
Nakdi yardım alan engellilerin yoklama bildirgelerini en geç 31 Mart tarihine kadar Çalışma Dairesi bölge amirlikleri veya bürolarına ulaştırılması gerektiği açıklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bildirgelerini 31 Mart’a kadar teslim etmeyen engellilerin nakdi yardımlarının Nisan ayı itibarıyla durdurulacağı uyarısında bulunuldu ve engelli vatandaşlardan konuya gereken duyarlılığı göstermesi istendi.