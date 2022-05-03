Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı'ndan mesaj var

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bu mübarek günün insanlık için iyiliğe, güzelliğe ve hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

KKTC Engelliler Derneği Başkanı Ömer Suay, Ramazan Bayramı dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Suay’ın açıklaması şu şekilde:

“Ülkemizin ve tüm İslam âleminin Ramazan bayramını tebrik ediyor, bu mübarek günün insanlık için iyiliğe, güzelliğe ve hayırlara vesile olmasını diliyorum...

Sofralarımıza bereket, gönüllerimize merhamet, yuvalarımıza huzur olması temennisiyle... Hayırlı bayramlar...”