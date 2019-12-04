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Engelliler Dayanışma Derneği’ne tekerlekli sandalye desteği

04 Aralık 2019 Çarşamba 13:38
Engelliler Dayanışma Derneği’ne tekerlekli sandalye desteği

Engelliler Dayanışma Derneği, Felda İffco Türkiye firmasının, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, kendilerine 14 adet tekerlekli sandalye desteğinde bulunduğunu duyurdu.
Dernek Başkanı Ömer Suay yazılı açıklama yaparak, tekerlekli sandalyeleri Merit Crystal Cove Hotel'de düzenlenen bir organizasyon ile teslim aldıklarını belirtti.
Suay, her yıl yaklaşık olarak 100 tekerlekli sandalye dağıttıklarını da ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Engelliler
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