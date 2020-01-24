Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı Görüş ve Öneri bekliyor

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı, ilgili çevrelerin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu görevlileriyle ilgili yasalardaki baremlerin, kamuda görev yapan engellilere uygulanmamasından doğan mağduriyetin giderilmesini amaçlayan tasarıyla yüksek lisans, doktora ve ikinci üniversite eğitimi almış engellilere barem içi artış hakkı verilmesi de düzenleniyor.

Resmi Gazete’nin 21 Ocak tarihli sayısında yayımlanan tasarıyla ilgili görüş ve öneriler yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na sunulabilecek.

(BRT/TAK)