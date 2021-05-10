“Engelsiz Fidanlığı” Fidan Dikim Etkinliği Gerçekleştirildi

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Karaoğlanoğlu bölgesindeki Fidanlıkta düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Girne Belediyesi’ne ait olan bu yeşil alana Girne Belediyesi Çocuk Meclisi ile birlikte sevgiyi, barışı, hoşgörüyü ve kardeşliği simgeleyen zeytin fidanlarını dikerek, özel eğitim veren okullardan gelen çocuklara da bu duyguların aşılandığını belirtti.