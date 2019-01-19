Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
banner40

“Engelsiz kampüs olanakları değerlendiriliyor”

Başbakanlık Engelli Hizmetleri Kurulu üyelerinden Günay Kibrit, Orkun Bozkurt ve Zehra Altınay; YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’yi ziyaret etti.

19 Ocak 2019 Cumartesi 12:52
“Engelsiz kampüs olanakları değerlendiriliyor”

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, YÖDAK Başkanı Büke, üniversitelerin öğretime başlama izni verilmeden önce ve denetimleri sırasında “Engelsiz Kampüs” olanaklarının da değerlendirildiğinin altını çizdi. 

banner41
Görme, işitme ve ortopedik engelli grupları için üniversitelerde yapılan ve yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği görüşmede, YÖDAK ve Başbakanlık Engelli Hizmetleri Kurulu’nun ortak çalışmaları da ele alınarak, uluslararası standartların yanında engelli hakları konusunda son gelişmelerin de üniversiteler ile paylaşılması amacıyla Engelliler Haftası öncesinde “Yükseköğretim Engelsiz Kampüs Çalıştayı” yapılması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Görüşmede “Engelsiz Koordinasyon” birimlerinin kurulması amacıyla çalışmalar başlatılarak, YÖDAK ve Engelli Hizmetleri Kurulu arasında mimari standartlar açısından işbirliği yapılması konusunda mutabakata varıldığı açıklandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
YÖDAKEngelsiz KampüsHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Lefkoşa İlçesi Dayanışma Yemeği Düzenledi...
UBP Lefkoşa İlçesi Dayanışma Yemeği Düzenledi...
Dikkat! Trafiğe kapalı yol...
Dikkat! Trafiğe kapalı yol...
Tarım Bakanlığı: Zararlar tespit ediliyor
Tarım Bakanlığı: Zararlar tespit ediliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim