Enginarlar temiz çıktı

Diyalog Gazetesi’nden Pelin Yükselay'ın haberine göre, Şemi Mutsuz isimli vatandaşın şikâyeti üzerine Tarım Dairesi’ne tahlile gönderdiği enginarda limit üstü kalıntıya rastlanmadığı bildirildi.

Tarım Dairesi Müdürü Mehmet Akif Ünsal, analiz sonuçlarının dün sabah saatlerinde çıktığını, enginarda mevcut ilacın ‘salyangoz’ ilacı olduğunun tespit edildiğini belirtti. İlacın enginar üzerinde sağlık açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığını bildiren Ünsal, ilgili markete enginarların satışı için tekrardan izin verildiğini aktardı.

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Gönyeli’de sakin Şemi Mutsuz, marketten aldığı enginar yapraklarının arasında ilaç kalıntısı olduğunu fark ederek, gazetemize gelmiş şikayette bulunmuştu!