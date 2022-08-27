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ENI sondaj gemisini İtalyan savaş gemisi gözetliyor

Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 6’ncı parselde faaliyet gösteren İtalyan ENI şirketinin sondaj gemisinin İtalya Deniz Kuvvetleri’nin destroyeri tarafından “gözetlendiği” iddia edildi.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:16
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ENI sondaj gemisini İtalyan savaş gemisi gözetliyor


Haravgi gazetesi: “ENI’nin Kıbrıs MEB’indeki Sondaj Gemisini İtalyan Savaş Gemisi Gözetiyor” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği MEB’inde faaliyet gösteren ENI şirketine ait sondaj gemisinin, İtalyan savaş gemisi tarafından gözetlendiğini iddia etti.

Habere göre, İtalya Deniz Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mimbelli” isimli geminin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 6’ncı parseldeki “Cronos 1” kuyusunda sondaj gerçekleştiren ENI şirketine ait “Tungsten Explorer” isimli sondaj gemisinin yakınlarında icra edilen “Güvenli Akdeniz” isimli tatbikata katıldığı duyuruldu.

Gazete haberinde, “Cronos 1” kuyusunda doğal gaz bulunmasının ardından ENI’ye ait sondaj gemisinin, yine 6’ncı parseldeki “Zeus-1” isimli noktada sondaj gerçekleştireceğini de vurguladı.

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