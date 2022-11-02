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"Eninde sonunda ülkemizi tanıyacaklar"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Oceanman Dünya Şampiyonası'nda dereceye giren Kıbrıslı Türk milli yüzücü Doğukan Ulaç'ı Cumhurbaşkanlığı'nda ağırladı. Tatar, Yunanistan'da düzenlenen Şampiyonada KKTC bayrağını açan Ulaç'ı tebrik etti. Ersin Tatar ve milli sporcu Ulaç, TRT Haber'e konuştu.

02 Kasım 2022 Çarşamba 18:38
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"Eninde sonunda ülkemizi tanıyacaklar"



Yunanistan’ın Girit adasında Oceanman Dünya Şampiyonasında, dereceye giren ve kürsüde ülkesinin bayrağını açan Ulaç'ı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ağırladı.

Tatar'ın milli sporcu ile buluşmasını TRT Haber görüntüledi.

Ersin Tatar, Girit'teki şampiyonada 20-29 yaş kategorisinde birinci olan milli sporcu Doğukan Ulaç'ı tebrik etti.

"Bayrağımızı kabul etmek zorundalar"

Tatar, Ulaç'ın dereceye giren her sporcu gibi kürsüde ülkesinin bayrağını açmasından rahatsız olan Rum ve Yunanları eleştirdi.

Tatar, "Bayrağımız bizim bayrağımız. Kabul etmek zorundadırlar. Yavaş yavaş bütün dünya da görüyor. Neticede gerçekten senin başarıların bizim gururumuzdur. Bu şekilde bayrağı oralarda açman beni çok mutlu etmiştir" dedi

Doğukan Ulaç da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki çağrısını hatırlattı. Büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ulaç, Türkiye sayesinde dünyada Kıbrıs Türk'ünün sesinin duyulduğunu belirtti, tepkilerin onu yıldırmayacağını ifade etti.

Ulaç "Eninde sonunda ülkemizi tanıyacaklar" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarDoğukan UlaçSpor
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