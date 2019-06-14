Eniscan Doğangün bulundu

Londra’nın Bromley bölgesinde yaşayan ve Pazartesi sabahtan beri kayıp olan 13 yaşındaki Kıbrıslı Türk Eniscan Doğangün bu sabah bulundu.

Eniscan’ın bulunduğu haberini annesi Hekime Doğangün “Oglumuz ENISCAN DOGANGUN evine bu sabah sag salim donmus bulunmaktadir…!!!arkadaslarim , ailem, tum LONDRA, INGILTERE, KIBRIS, TURKIYE TUM RADYO VE TELEVIZYON KURUMLARI size nasil minnettarim kelimeler yetmez sukurler olsun tek yurek tek ses olarak oglumun bulunmasinda bana o yuce destekleriniz icin size ne kadar Tesekkur etsem azdir ALLAH HEPSINIZDEN RAZI OLSUN.!!!” notuyla duyurdu.