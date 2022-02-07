Enver Bahçeciler yarın yargı huzuruna çıkıyor

Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Hasan Boşnak, ilk etap da King Oto Kundaklanması ile ilgili şikâyetçi olan Halil Kahraman’ın dosyasının yapılacağını belirtmişti. Savcı Boşnak, tahkikat memurunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını, müştekinin hasta olduğunu ve dosyada tanık olan İzzet Colayır’a yeniden celp çıkarılmasını talep edip, duruşma için davanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etmiş ve duruşma 8 Şubat (yarın)’a ertelenmişti. Enver Bahçeciler’in avukatları Süleyman Dolmacı itiraz etmemişti.

Yargıç Hazal Hacımulla, davanın ilk tahkikat duruşması yapılmak üzere 8 Şubat’a erteleyerek, tanık İzzet Colayır’a celp çıkarılmasına emir vermiş ve Hacımulla, Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir vermişti.

8 Şubat gününe ertelenen Enver Bahçeciler’in duruşmasında tanıkların dinlenilmesi bekleniyor.