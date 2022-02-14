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Enver Bahçeciler yarın yargı huzuruna çıkıyor

8 Şubat’ta mahkemeye çıkarılan ve hakkında 7 gün daha tutukluluk emri alınarak hükümsüz yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler’in ertelenen davası yarın görülecek.

14 Şubat 2022 Pazartesi 09:54
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Enver Bahçeciler yarın yargı huzuruna çıkıyor
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Bahçeciler’in davası tanıkların dinlenmesi için yarın görülecek.
Bahçeciler, azmettirici olarak yargılanacak.
King Autos, Özmerhan Group ve Opel Plaza isimli üç işyerinin 2016’da eş zamanlı kundaklanması olayının“azmettirici” olarak aranan Enver Bahçeciler, 13 Aralık günü sabah Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada polis tarafından tutuklanmıştı.

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