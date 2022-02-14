Bahçeciler’in davası tanıkların dinlenmesi için yarın görülecek.
Bahçeciler, azmettirici olarak yargılanacak.
King Autos, Özmerhan Group ve Opel Plaza isimli üç işyerinin 2016’da eş zamanlı kundaklanması olayının“azmettirici” olarak aranan Enver Bahçeciler, 13 Aralık günü sabah Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada polis tarafından tutuklanmıştı.
Enver Bahçeciler yarın yargı huzuruna çıkıyor
8 Şubat’ta mahkemeye çıkarılan ve hakkında 7 gün daha tutukluluk emri alınarak hükümsüz yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler’in ertelenen davası yarın görülecek.
Bahçeciler’in davası tanıkların dinlenmesi için yarın görülecek.