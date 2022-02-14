Enver Bahçeciler yarın yargı huzuruna çıkıyor

Bahçeciler’in davası tanıkların dinlenmesi için yarın görülecek.

Bahçeciler, azmettirici olarak yargılanacak.

King Autos, Özmerhan Group ve Opel Plaza isimli üç işyerinin 2016’da eş zamanlı kundaklanması olayının“azmettirici” olarak aranan Enver Bahçeciler, 13 Aralık günü sabah Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada polis tarafından tutuklanmıştı.