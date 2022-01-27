Enver Bahçeciler yarın yargı huzuruna çıkıyor

King Autos, Özmerhan Group ve Opel Plaza isimli üç işyerinin2016’da eş zamanlı kundaklanması olayının“azmettirici” olarak aranan Enver Bahçeciler, 13 Aralık günü sabah Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada polis tarafından tutuklanmıştı.

Olay nasıl olmuştu?

Başkent Lefkoşa’da 19 Şubat 2016 tarihinde eş zamanlı olarak iki oto galeri ve bir işyeri kundaklandı. İlk kundaklama olayı saat 00.35’te Lefkoşa’da faaliyet gösteren Halil Kahraman’a ait “KingAutos” isimli iş yerinde yaşanmıştı. Kundakçılar, iş yerine ait antrepo içerisinde yan yana park halinde bulunan araçlar üzerine henüz tespit edilemeyen bir yanıcı maddeyi döküp ateşe vermişti. “KingAutos”ta 6 adet BMW tamamen, 1 adet Lamborghini, 1 adet Nissan Juke ve 1 adet Mercedes SL 400 kısmen yanmıştı. Kundaklanan işyerleri arasında en büyük zarar bu işyerinde meydana gelmişti. “KingAutos”ta 450 bin-500 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 145 bin TL) zarar meydana gelmişti. İkinci ve üçüncü kundaklama olayları ise aynı tarihte saat 00.50’de meydana gelmişti. Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Özmerhan Finans” isimli iş yerinin kapısı kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından ateşe verilerek, yakılmıştı. Aynı sıralarda Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Opel Plaza” isimli iş yerinde de aynı şekilde meçhul şahıs veya şahıslar tarafından antrepo içerisinde park halinde bulunan araçlar üzerine henüz tespit edilemeyen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmişti. Çıkan yangın neticesinde muhtelif markalardaki 8 adet araç tamamen 6 araç ise kısmen yanmıştı.



