Enver Mamülcü: "KKTC'nin İlk Hedefi Türkiye Pazarı Olmalı"

İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü Çiğdem Aydın’nın sorularını Gündem Kıbrıs için yanıtladı. Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılan Mamülcü ülkedeki parlementer sistemin kangrenleştiğini Başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkanlığını yürütmekte olduğu İŞAD’ın bağlantılarının ülkenin kalkınması adına ciddi katkıları olduğunu belirten Mamülcü “Türki Devletlerle temaslar yapacağız, KKTC için önemli bir Pazar olacağını düşündüğüm İngiltere’de bir ofis açacağız ve yatırımcıları, öğrencileri ve Turistleri ülkemize yönlendirmek için çalışmalarımıza başlıyoruz.Gerekli programları şu anda yapıyoruz” dedi.

“KKTC’NİN İLK HEDEFİ TÜRKİYE PAZARI OLMALI”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘ni (KKTC) Türkiye’nin sadece yüzde 18’inin turist olarak ziyaret ettiğini iddia eden Mamülcü, burada bir sıkıntı vardır Anavatan, Yavru vatan dediğimiz bir noktada yüzde 18 çok düşük bir rakamdır bu rakamın yukarılara çekilerek ekonomiye katkı sağlanması gerekmektedir. Bana göre ülkemizi üçüncü ülkelerden çok Türkiye’de tanıtımları artırmamız gerekiyor dedi.

“BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİLMELİ”

Türkçe konuşuyoruz, para birimimiz aynı , ulaşım en kolay yer Türkiye Cumhuriyetidir fakat çarpık hükumet yapısı ve devlet işleyişi Turizmin önünü açmıyor diyen Mamülcü, yatırımcı bekliyoruz ama bir evrakın başka bir daireye gitmesi haftalar hatta aylar sürüyor bu sistem artık bitmiştir dedi. Kamu Reformunun dahi yapılmadığını ifade eden Mamülcü, ülke adeta rant cennetine dönüştürüldü gelmiş geçmiş siyasi yapı parlementer sistemin de çökmesine neden oldu artık değişmeli Başkanlık Sistemine geçilmeli sistem sıfırlanmalı dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKI ZEKİ VE ÜRETKENDİR “

Kıbrıs Türk halkı zeki ve üretkendir diyen Mamücü, pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıların ekonomik boyutunun esnafın günden güne kötüye gitmesinin başlıca nedeninin yönetim yanlışlıkları ve hantallığından kaynaklandığını vurguladı. Mamülcü bu ülke artık Başkanlık Sistemine geçmek zorundadır, kalkınma projelerinin bürokrasiye takılmamasının tek yolu budur dedi.