Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

Enver Öztürk: Bazı uyanıklar zam yapılmış gibi algı operasyonu yapıyor!

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, "Tüp gaza zam yapılmayacak" diyerek halkı fahiş fiyata tüp gaz satışı yapan yerleri Ticaret Dairesi'ne şikayet etmeye çağırdı...

21 Ağustos 2021 Cumartesi 23:07
94 Okunma
Enver Öztürk: Bazı uyanıklar zam yapılmış gibi algı operasyonu yapıyor!

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, tüp gaz zammı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dikkat! Tüp gaz zamlanmadı” diyerek halkı uyardı.

Bugün bir markette tüp gazın 120 TL’ye satıldığı iddiası ile ilgili “Bazı uyanıklar zam yapılmış gibi algı operasyonu yapıyor!” diyen Enver Öztürk Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “Tüp gaza zam yapılmayacak” hatırlattı.

HALKA ÇAĞRI: “TÜP VERMEYENLERİ VE FAHİŞ FİYATA SATANLARI TİCARET DAİRESİ’NE ŞİKAYET EDİN”

Mesajında halka çağrı da yaparak, Zam beklentisi ile tedarikçi firmaların piyasaya tüp vermemesini ya da fahiş fiyata tüp satışı yapanların Ticaret Dairesi’ne şikayet edilmesini isteyen Enver Öztürk şu ifadeleri kullandı;

“Tedarikçi firmaların stoklarında eksilme olması ya da ZAM beklentisi ile piyasaya tüp vermemesini veya yeteri kadar vermemesini fırsat bilip fahiş fiyattan tüp satan varsa lütfen Ticaret Dairesine şikayette bulunun, gereği yapılsın.

Halkı kazıklamaya çalışan varsa şikayet etmek, hem tüketiciyi korumak hem de vatandaşlık görevidir.”

Son Güncelleme: 21.08.2021 23:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Düğün Salonu'nda çifte altın yerine jant taktılar
İskele Düğün Salonu'nda çifte altın yerine jant taktılar
Vatandaş İsyan Etti!
Vatandaş İsyan Etti!
6 aylık bebeğini kaybeden anne yoğun bakımdan çıktı!
6 aylık bebeğini kaybeden anne yoğun bakımdan çıktı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim