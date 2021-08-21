Enver Öztürk: Bazı uyanıklar zam yapılmış gibi algı operasyonu yapıyor!

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, tüp gaz zammı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dikkat! Tüp gaz zamlanmadı” diyerek halkı uyardı.

Bugün bir markette tüp gazın 120 TL’ye satıldığı iddiası ile ilgili “Bazı uyanıklar zam yapılmış gibi algı operasyonu yapıyor!” diyen Enver Öztürk Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “Tüp gaza zam yapılmayacak” hatırlattı.

HALKA ÇAĞRI: “TÜP VERMEYENLERİ VE FAHİŞ FİYATA SATANLARI TİCARET DAİRESİ’NE ŞİKAYET EDİN”

Mesajında halka çağrı da yaparak, Zam beklentisi ile tedarikçi firmaların piyasaya tüp vermemesini ya da fahiş fiyata tüp satışı yapanların Ticaret Dairesi’ne şikayet edilmesini isteyen Enver Öztürk şu ifadeleri kullandı;

“Tedarikçi firmaların stoklarında eksilme olması ya da ZAM beklentisi ile piyasaya tüp vermemesini veya yeteri kadar vermemesini fırsat bilip fahiş fiyattan tüp satan varsa lütfen Ticaret Dairesine şikayette bulunun, gereği yapılsın.

Halkı kazıklamaya çalışan varsa şikayet etmek, hem tüketiciyi korumak hem de vatandaşlık görevidir.”