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Enver Öztürk, İzlem Gürçağ’a ateş püskürdü

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, “hükümette daha fazla kalmak gibi bir mecburiyet yok”, “Çekilirseniz çekilin, seçime gideceksek gideriz”, “Hükümet devam edecek ama YDP’siz devam edecek” diyen UBP Milletvekili İzlem Gürçağ’a ateş püskürdü...

19 Ağustos 2021 Perşembe 15:07
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Enver Öztürk, İzlem Gürçağ’a ateş püskürdü

Öztürk, şunları söyledi:

“Bizim açıklamamız bu hükümetin halka yeteri kadar hizmet veremediği ve tamamen UBP Kurultayına endeksi bir ortam olduğuydu, bu durumun hiç kimseye yararı olmadığı yönündeydi.

Bunun yanı sıra 1 Ekim’de Meclisin açılmayacağını söyledik. Vaktinde bu hükümetin erken seçim yapılacağı koşuluyla girileceğini ancak pandemi ve UBP’nin Kurultayı için hassasiyetini göz ardı etmedik ve Nisan’da seçim olması durumunda bir eğilim olduğunu söyledik ve kasım, aralık ayında erken seçime gidilmesi yönünde daha önce açıklamalarım oldu. Bu duruşumuz zaten vardı, yeni değil.

İzlem hanımın açıklamalarını abes ve yakışıksız buldum. YDP’nin hükümette kalacağı tamamen YDP’nin vereceği bir karardır. Kimsenin icazeti ve tavsiyesini alamayız. İzlem hanım bu yaptığı açıklamalar ile maksadını aşmıştır.

YDP’nin barajı aşamayacağını söyledi.Biz barajı %10’a çıkarmak istediğimizi söyledik. Barajı %10’a çıkaralım ve kimin baraj sorunu varsa bunu görelim.

YDP dışında başkalarıyla hükümete devam etme konusunda çalışmaları varsa kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir. Bu hükümet hala devam ederse ve böyle bir çalışma içindeyseler bu onların ayıbıdır.

İzlem hanım maksadını aşan açıklamalarda bulundu, YDP hakkında konuşurken daha dikkatli olmalıdır. Eğer bu tarz konuşmalar yaparlarsa, bizim de söyleyecek çok şeyimiz vardır.”

Kaynak : Kıbrıs Haber

Anahtar Kelimeler:
Enver Öztürkİzlem GürçağYDPUBP
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