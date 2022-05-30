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EOKA’cılarla ilgili suç duyurusu

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü'ne giderek, 1964'de 68 Kıbrıslı Türkü öldürdüklerini bir televizyon kanalında itiraf eden EOKA’cılarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:29
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EOKA’cılarla ilgili suç duyurusu

Dernek Başkanı Gürsel Benan, yaptığı açıklamada, “Omega TV kanalında yayınlanan ifşaatlarında  yoldan gecen Türk otobüslerini durdurarak içindeki Türkleri indirip, önce paralarını aldıklarını, silahla vurduklarını  sonra da şişleyerek onları öldürdüklerini ve çukurlara gömdüklerini itiraf eden iki Rum katili   "Athos  Petridis” ve “Neoptolemos Leftis” hakkında  KKTC Polisi’ne, “Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği” olarak  suç duyurusunda bulunmuş bulunmaktayız” dedi.  

Benan, “Güney’de açacağımız  davanın ardından  konuyu BM, AB ve AİHM’ye taşıyacağımızı kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.

Omega TV’de geçen hafta itirafta bulunan iki EOKA tetikçisi, 1964’ten başlayarak farklı zamanlarda 68 Türk’ü önce kurşunlayıp sonra şişleyerek öldürdüklerini övünerek Itiraf etmiş, “Türklerin vurduğu her bir Rum’a karşı 10 Türk canı almayı hedefledik” demişti.

Neoptolemos Leftis, 1964 yılında Gazimağusa kentinde Türk mevzilerini belirlemeye çalışan 2 Yunan subayı ve bir Rum polisinin öldürülmesinin ardından emir geldiğini belirterek, “Yaklaşık 500 kişilik bir güçtük. Her bir Rum canı için 10 Türk öldürmemiz yönünde emir geldi. Bana öldürdüğümüz 68 Türk’ü ve mezar yerlerini soruyorlar. Nerede ne bulacaksın ki, o kadar zaman geçmiş” ifadelerini kullanmıştı.

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