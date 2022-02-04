Künye
Kıbrıs 11
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandı
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış...
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...

EÖP: Ekonomik sorunları hafifletmek için gelir sağlayacak faaliyetlere öncelik verilmeli

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ülkeye girişlerle ilgili aldığı yeni kararın turizm faaliyetlerini canladırmak ve yaklaşan turizm sezonunu kaybetmemek için önemli bir karar olarak değerlendirdi.

04 Şubat 2022 Cuma 16:48
26 Okunma
EÖP: Ekonomik sorunları hafifletmek için gelir sağlayacak faaliyetlere öncelik verilmeli
banner108

EÖP tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki bazı sorunların üzerine gitmenin hükümetin oluşmasını bekleyemeyecek kadar aciliyet taşıdığı ve ekonomik sorunları hafifletmek için gelir sağlayacak faaliyetlere öncelik verilmesi gereken bir dönemde olunduğu belirtilerek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Çarşamba günü aldığı kararla ülkeye giriş kurallarında değişikliğe gidilmesinin önemine vurgu yapıldı.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı uyarınca, 1 Mart tarihinden itibaren aşılı tanımında olan kişilerin PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, “Rakip turizm destinasyonları konumundaki bütün ülkelerin bu gerekliliği yerine getirdiği de göz önüne alındığında kararın ülkemize turist girişini olumlu yönde etkileyeceğini kamuoyunun bilgisine getiririz” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Örgütler Platformu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: İlkelerimiz net, siyasi nezaketten kimse uzaklaşmamalı
Erhürman: İlkelerimiz net, siyasi nezaketten kimse uzaklaşmamalı
Mehmet Derviş Vaiz yaşamını yitirdi
Mehmet Derviş Vaiz yaşamını yitirdi
Birçok bölgede elektrik kesintisi
Birçok bölgede elektrik kesintisi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim