Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Epilepsi hastası Adnan Akgül, beyninde tümör olan 10 yaşındaki kız kardeşini hayatta tutabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Beyninde tümör olan küçük kardeşi Yazbahar Akgül’ün yaşamını sağlayabilmesi için her ay iğne yapılması gerektiğini anlatan Adnan Akgül, kendisinin de epilepsi hastası olması nedeniyle, iğnenin parasını kazanabilmek için ağır şartlar altında çalışmaya mecbur kaldığını söylüyor.

Epilepsi hastası olduğu için sigortası yapılmıyor

KKTC’de şu anda bir inşaatta hamallık yaparak iki çocuğu, akciğer yetmezliği olan babası ve annesine bakmaya çalıştığını dile getiren Adnan Akgül, epilepsi hastası olduğu için kendisinin de sigortalı çalıştırılmadığını kaydetti. Bugüne kadar mevsimlik işçi olarak birçok şehirde çalıştığını dile getiren Akgül, son olarak sigortasız çalışmayı da göze alarak Haspolat’ta bir inşaatta hamallık işi bulduğunu dile getirdi.

800 dolarlık aşının yüzde 20’sini de karşılayamıyorlar

Beyninde tümör olan 10 yaşındaki Yazbahar Akgül, son 3 yılYeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre,dır hastalığı nedeniyle düzenli olarak her ay yurtdışında getirtilen bir aşıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Tümörün büyümesini engelleyici aşıyı bugüne kadar düzenli bir şekilde devlet ve yardım severlerin de desteği ile temin eden Akgül ailesi, tanesi 800 dolar olan ve bir 6 aylık süre için tekrar önerilen aşıyı maddi sıkıntı nedeniyle yaptırmakta zorluk çekiyor.

Yazbahar’ın 6 aşıya daha ihtiyacı var

Yurtdışından gelen ilacın yüzde 80’inin devlet karşılasa da kalan yüzde 20’lik bölümü ödeyemeyen Akgül ailesi, aşı için yardım bekliyor.

Yüzde 20’lik kısmı için yardım bekliyorlar

Şu anda, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Yazbahar’ın sağlığına kavuşması için 6 aylık aşıya ihtiyaçları olduğunu anlatan küçük kızın ağabeyi Adnan Akgül, “Para istemiyoruz sadece aşı için yardım bekliyoruz” dedi. Yazbahar’ın yapılması gereken ve tanesi 800 dolar olan 6 aşının yüzde 80’inin devlet tarafından karşılandığını söyleyen ağabey Akgül, karşılayamadığı yüzde 20’lik kısmı için yardımseverlerin desteğini beklediklerini ifade ederek, yardımda bulunmak isteyen vatandaşların 0542 876 96 57 no’lu telefondan kendilerine ulaşabileceklerini kaydetti.