Er Allahverdi Kılıç törenle anılıyor

Er Allahverdi Kılıç bugün düzenlenecek törenle anılıyor.
KKTC’de Gazimağusa’ya bağlı sınır köyü Güvercinlik’te Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yaparken, nöbet esnasında Rum askerlerinin silahlı saldırısında şehit olan Er Allahverdi Kılıç için bugün anma tmreni düzenlenecek.
Anma töreni, Allahverdi Kılıç’ın vurulduğu yerde düzenlenecek anma töreni saat 10.00’da başlayacak.
8 Eylül 1996 gecesi nöbetteyken Rum askerlerinin ateş açması sonucu er Allahverdi Kılıç hayatını kaybetmişti.
BRTK