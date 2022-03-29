Eral Osmanlar'dan garantörlük vurgusu!

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün yaptıkları görüşme sona erdi. Müzakereye ilişkin bir değerlendirme yapan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar, Ukrayna'nın Türkiye’nin güvenlik garantörlüğünü talep etmesine vurgu yaptı.

İşte Osmanlar'ın değerlendirmesi:

44,000,000 Nüfuslu, Avrupa’nın tahıl ambarı olan koca Ukrayna, Türkiye’nin güvenlik garantörlüğünü talep ediyor.

Sene 2022 , hiç olurmu Avrupa’nın göbeğinde savaş vs. Ne gerek var garantörlüğe anlayana sivrisinek saz anlamayana davul az