Künye
Kıbrıs 17
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Küçük kıza cinsel istismar!
Küçük kıza cinsel istismar!
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye Uyruklu 7 Kişi Tutuklandı
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye...
Sahte Belçika kimlik kartları ile yakalandılar
Sahte Belçika kimlik kartları ile...
Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi
Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale...
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Flaş Haber
Maliye-Sen'den şok grev!
Kapat

Eral Osmanlar'dan garantörlük vurgusu!

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar, Ukrayna'nın Türkiye’nin güvenlik garantörlüğünü talep etmesine vurgu yaptı.

29 Mart 2022 Salı 18:22
11 Okunma
Eral Osmanlar'dan garantörlük vurgusu!
banner108

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün yaptıkları görüşme sona erdi. Müzakereye ilişkin bir değerlendirme yapan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar, Ukrayna'nın Türkiye’nin güvenlik garantörlüğünü talep etmesine vurgu yaptı.

İşte Osmanlar'ın değerlendirmesi:

44,000,000 Nüfuslu, Avrupa’nın tahıl ambarı olan koca Ukrayna, Türkiye’nin güvenlik garantörlüğünü talep ediyor.

Sene 2022 , hiç olurmu Avrupa’nın göbeğinde savaş vs. Ne gerek var garantörlüğe  anlayana sivrisinek saz anlamayana davul az

Son Güncelleme: 29.03.2022 18:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Erenköy Mücahitleri Derneği heyetini kabul etti
Tatar, Erenköy Mücahitleri Derneği heyetini kabul etti
Hasan Yılmaz Işık’tan Tüketicilere Boykot Çağrısı
Hasan Yılmaz Işık’tan Tüketicilere Boykot Çağrısı
4 saatlik elektrik kesintisi!
4 saatlik elektrik kesintisi!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim