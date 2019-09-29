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Erbakan'dan Erdoğan'a çağrı...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabına yönelik olarak yaptığı konuşmasında, "Kıbrıs'ta uygulanan tavizkar politikanın bir an önce terk edilmesi gerek" dedi.

29 Eylül 2019 Pazar 15:50
Erbakan'dan Erdoğan'a çağrı...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’deki konuşmasına yönelik olarak yaptığı konuşmasında, Amerika ve İsrail ile ortaklığın Türkiye'ye fayda vermeyeceğine dikkat çekti ve Kıbrıs’ta uygulanan tavizkar politikanın bir an önce terk edilmesini istedi.

Erbakan, "Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda tarihe not düşen ve bütün mazlum milletlerin sesi olan tarihi konuşmasını takdir ediyoruz" dedi ve ekledi: "Bir konuşma da olsa 'Ey İsrail', 'Ey Amerika' demek güzel ama bir de vatandaşımızın, memurumuzun, çiftçimizin, emeklimizin acı gerçekleri var."

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasını milletçe desteklediklerini belirten Erbakan, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihe not düşen, yüreklerimize su serpen ve bütün mazlum milletlerin sesi olan tarihi konuşmasını en içten şekilde takdir ediyoruz.

Bu konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerden göğe kadar haklı olduğunu ve aslında az bile söylediğini açık bir şekilde ifade ediyoruz. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ülkemiz adına böylesi bir konuşma yapılmamıştı.

En azından sözle de olsa zulme, haksızlığa ve sömürüye karşı böyle bir duruşun sergilenmesi son derece büyük bir mana ifade etmektedir."

BM'deki konuşmanın ülke sorunlarını çözemeyeceğini ifade eden Erbakan, "Sözle de olsa, bir konuşma da olsa 'Ey İsrail', 'Ey Amerika' demek güzel ama, bir de Türkiye'mizin, vatandaşımızın, memurumuzun, çiftçimizin, emeklimizin acı gerçekleri var.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en güzel konuşmayı yapsak da işsizimiz iş bulmuyor. Tarlalarımız ekilmiyor, ihracatımız artmıyor, borcumuz azalmıyor" ifadelerini kullandı.

Amerika ve İsrail ile ortaklığın Türkiye'ye fayda vermeyeceğine dikkat çeken Erbakan, "Malatya Kürecik Radar Üssü'nün ve İncirlik Üssü'nün kapatılmasını, Kıbrıs'ta uygulanan tavizkar politikanın bir an önce terk edilmesini" istedi.

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Fatih Erbakan
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yurttaş 2019-09-29 17:31:39

Kıbrısla ilgili konuşan her geri zekalının sözlerini haber yapmak zorunda mısınız?

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Türk 2019-09-29 18:36:45

Arkadaş başka gezegende yaşıyor heralde.. ne tavizinden bahsediyorsa. Konuşmak için konuşmuş.
Susmak daha hayirlisi olurdu böyle oksijen israfinin.

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Nacizane 2019-09-29 18:47:01

Siyasî yaşamda benda varım demek isteyen her angutun bizi malzeme yapmaya çalışmasına alışmak lazım.

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