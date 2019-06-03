Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...

Erbay’ın ölüm nedeni tespit edildi

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:33
Erbay’ın ölüm nedeni tespit edildi
banner44

banner41
Değirmenlik’te sakin İrfan Erbay’ın bugün yapılan otopsisinde ölüm nedenin geçirmiş olduğu”kalp krizi” sonucu yaşamını yitirdiği tespit edilmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. (BRT/PGM)

banner22
Anahtar Kelimeler:
İrfan ErbayÖLÜMHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli’den Bayram ziyareti
Pilli’den Bayram ziyareti
Başbakan’dan ‘Akaryakıt Zammı’ Açıklaması
Başbakan’dan ‘Akaryakıt Zammı’ Açıklaması
Girne Belediyesi’nden Bayram öncesi yoğun denetim
Girne Belediyesi’nden Bayram öncesi yoğun denetim

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim