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Erberk apartmanı enkazından bir kişi daha çıkarıldı

Hülya Özmet, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 10:44
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Erberk apartmanı enkazından bir kişi daha çıkarıldı

İzmir'de Hülya Özmet, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Nurcan Tosun ise Barış Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

24 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 04.00 itibarıyla depremin ardından 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde, 341 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 24 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8'inde çalışmaların tamamlandığı, kalan 9 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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